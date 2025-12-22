PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı kamerada: 2 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.G.’ye, otomobilin çarptı. Yaya ve otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
