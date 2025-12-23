7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 67 şüpheli yakalandı

SON BİR HAFTADA DEV OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonların bilançosunu açıkladı. Dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda 67 şüpheli yakalandı.

7 İLDE ORGANİZE SUÇ AĞI

Operasyonlarda şüphelilerin;

Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize hırsızlık yaptıkları,

Yalova'da nitelikli dolandırıcılığı yönettikleri,

İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu çaldıkları,

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları,

Muğla'da tefecilik faaliyetinde bulundukları,

Tekirdağ ve Şanlıurfa'da ise terör örgütü bağlantısı olduklarını söyleyerek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

251 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Şüphelilerin son 5 yıl içinde 251 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edilirken, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

42 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.