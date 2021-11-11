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Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı,1 yaralı

Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı,1 yaralı
11.11.2021 09:20
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Ankara’nın Mamak ilçesinde bir otomobilin refüje düşmesi sonucunda sıçrayan taş parçaları yolcu ?otobüsünün camına isabet ederken 1 yolcu yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara Samsun otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Samsun otoyolunda Ankara istikametine gitmekte olan İ.E.Ö. kontrolündeki 06 EC 8795 plakalı araç refüje düştü. Aracın refüje düşmesi sonucunda sıçrayan taş parçaları karşı istikamette Diyarbakır’a seyir halinde olan M.E. kontrolündeki 07 AST 361 plakalı yolcu otobüsün camına isabet etti. Otobüsün sol ön cam kısmından giren taş parçaları seyahat eden bir yolcuyu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 121 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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