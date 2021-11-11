Kamyon dorseleri alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi park halindeki kamyon dorselerinin 2'sinde yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekiplerince söndürülürken, Polis ekipleri Yangının kundaklama olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattılar. Yangın saat 19.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Metal Sanayide Nakliyeciler caddesi üzerinde park halindeki kamyon dorselerinden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler park halindeki diğer dorseye sıçradı. Alevleri fark eden sürücüler, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, çevredeki diğer araçlara sıçramadan yarım saatte söndürdüler. Yangını şüpheli bulan polis ekipleri kundaklama ihtimaline karşı araştırma başlattılar.