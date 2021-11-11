Haberler Yaşam Videoları Kamyon dorseleri alev alev yandı

Kamyon dorseleri alev alev yandı

Kamyon dorseleri alev alev yandı
11.11.2021 09:31
Ana Sayfa 01:14
Osmanlı salebi üşüyenlerin...
Ana Sayfa 01:04
Polis yaptığı çalışmada 4’ü...
Ana Sayfa 01:19
Amanoslar'da yeni operasyon!
Ana Sayfa 01:30
Kar geliyor! Meteoroloji'den...
Ana Sayfa 00:36
Bursa'da bir binada korkutan...
Ana Sayfa 02:31
EYT'de hangi seçenekler...
Ana Sayfa 00:41
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 71. bölüm...
Ana Sayfa 03:35
Altın fiyatları düşecek mi,...
Ana Sayfa 00:59
Kuruluş Osman'da nefes kesen...
Ana Sayfa 01:01
Camdaki Kız 19. bölüm 3....
Ana Sayfa 00:09
Cüneyt Mete’nin eşi bakın kim...

Bursa'nın İnegöl ilçesi park halindeki kamyon dorselerinin 2'sinde yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekiplerince söndürülürken, Polis ekipleri Yangının kundaklama olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattılar. Yangın saat 19.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Metal Sanayide Nakliyeciler caddesi üzerinde park halindeki kamyon dorselerinden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler park halindeki diğer dorseye sıçradı. Alevleri fark eden sürücüler, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, çevredeki diğer araçlara sıçramadan yarım saatte söndürdüler. Yangını şüpheli bulan polis ekipleri kundaklama ihtimaline karşı araştırma başlattılar.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA