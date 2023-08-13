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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 14:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 14:44

Pendik’te minibüs şoförü bayan yolcuyu araçtan kovdu: "Al paranı in aşağıya"

Pendik’te minibüste şoför ile yolcu arasında zam tartışması yaşandı. Şoför bayan yolcuyu parasını uzatarak minibüsten kovdu. Kadın yolcu araçtan inmedi.O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz Cuma günü Pendik’te minibüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pendik, Kurtköy minibüsüne binen bir bayan öğrenci şoföre para uzattı. Şoför fiyatlara zam geldiğini söyledi. Bayan yolcu UKOME toplantısında alınan kararla zamlı tarifinin 14 Ağustos’ta uygulanacağını belirtti. Minibüs şoförü duruma sinirlenerek kadın yolcuya parasını uzatarak minibüsten kovdu. Kadın yolcu minibüsten inmeyeceğini belirterek, haksız kazanç elde ettiklerini belirtti. Şoför uzatılan parayı düşük bularak “dilenciye mi veriyorsun” diye kadın yolcuya tepki gösterdi. Zam tartışması diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

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