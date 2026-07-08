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Adana Ceyhan'da kaza: Zafer Köse ve Salih Üstündağ yaşamını yitirdi

Adana Ceyhan'da kaza: Zafer Köse ve Salih Üstündağ yaşamını yitirdi

Ceyhan ilçesinde otoyolda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran yabancı plakalı TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zafer Köse ve araçta bulunan Salih Üstündağ yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İskenderun istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki BS5440A yabancı plakalı dorsesiz TIR, iddiaya göre arızalandı. Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a Zafer Köse yönetimindeki 51 AAJ 290 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Köse ve yanındaki Salih Üstündağ, itfaiye görevlilerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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