Adana Ceyhan'da kaza: Zafer Köse ve Salih Üstündağ yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 08:58

Kaza, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İskenderun istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki BS5440A yabancı plakalı dorsesiz TIR, iddiaya göre arızalandı. Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a Zafer Köse yönetimindeki 51 AAJ 290 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Köse ve yanındaki Salih Üstündağ, itfaiye görevlilerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.