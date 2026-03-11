Otomobilin kafeye girdiği kaza kamerada: 2 yaralı

Kontrolden Çıkan Araç Kafeye Girdi

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 45 AUT 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla savrularak yol kenarındaki kafeye girdi.

Masada Oturan Müşteri Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle hem araç sürücüsü M.Ö. hem de o sırada kafede masada oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir müşteri yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından; sürücü M.Ö. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, yaralı müşteri ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anına ilişkin dehşet verici görüntüler kafenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kayıtlarda; otomobilin büyük bir hızla kafeye daldığı, camların tuzla buz olduğu ve masada oturan iki kişinin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu görülüyor.