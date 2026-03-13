CANLI YAYIN
Bursa’da alkollü hemşirenin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Bursa’da alkollü şekilde direksiyon başına geçtiği iddia edilen sürücünün çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücünün ilk müdahaleyi yapmak yerine promil düşürmek için kahve içmeye gittiği iddia edilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekmek Yolunda Gelen Acı Ölüm

Bursa'da 7 Mart Cumartesi sabahı ekmek almak için evinden çıkan 73 yaşındaki Gönül Eriş, evine dönerken Burçin Ş. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki çocuk annesi yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkol Testi ve "Kahve" İddiası

Yapılan incelemelerde sürücünün 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Görgü tanıkları, hemşire olduğu öğrenilen sürücünün kaza sonrası yaralıya müdahale etmek yerine, alkol etkisini azaltmak için yakındaki bir kıraathanede Türk kahvesi içtiğini iddia etti. Sürücü ise bu iddiaları reddederek ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını savundu.

Ev Hapsi Kararına Aileden Tepki

Mahkemece hakkında ev hapsi kararı verilen sürücünün serbest kalması, Eriş ailesini isyan ettirdi. Alkollü bir sürücünün ölümlü kazaya sebebiyet vermesine rağmen tutuklanmamasına tepki gösteren aile, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

