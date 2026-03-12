Malatya'da trafikte sopalı tartışmaya 180 bin TL ceza: O anlar kamerada!

Yol Verme Kavgası Sokak Terörüne Dönüştü

Yeşilyurt'ta sürücü İ.Y., yol verme tartışması yaşadığı F.E.'nin aracını sopayla parçaladı. Kaçmaya çalışan sürücüyü önce yaya olarak elinde sopayla kovalayan İ.Y., ardından kendi aracıyla diğer otomobile kasten çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Magandaya Rekor Ceza: 180 Bin TL

Polis tarafından yakalanan İ.Y.'ye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 180 bin TL para cezası kesildi. Saldırganın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün boyunca trafikten menedildi.