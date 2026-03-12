İstanbul Arnavutköy'de motosikletiyle kontrolden çıkarak yere düşen Levent Levent (26), vatandaşların kalp masajı yapmasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler gelene kadar vatandaşların yaralı sürücüye müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletiyle cadde üzerinde seyreden Levent Levent (26), aracın kontrolden çıkması sonucu savrularak yere düştü.

Vatandaşlar Kalp Masajı Yaptı

Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar bazı vatandaşlar yaralı sürücüye kalp masajı yaptı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Genç Sürücü Kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Levent Levent, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.