Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda koruma polisi ağır yaralanırken, iki kardeş bacaklarından vuruldu. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

