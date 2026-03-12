Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı

58'inde üniversiteli oldu: Kim Milyoner'de Oktay Kaynarca'yı güldürdü

Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: ''Türkiye hazır''

Antalya'da akran zorbalığı: "Neden bakıyorsun" deyip burnunu kırdılar! O anlar kamerada!