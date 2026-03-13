Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon

Bursa Merkezli Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, 13 Mart 2026 tarihinde operasyonun saha ayağı başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu ve yasa dışı bahis faaliyetlerine doğrudan katıldığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik düğmeye bastı. Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde kapsamlı aramalar yapılarak yeni deliller toplandı.

Beluza Yazılım'a El Konuldu ve Mal Varlıkları Donduruldu

Operasyonun finansal ayağına yönelik hamleler sadece Pentech Bilişim ile sınırlı kalmadı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda, suç ağının bir parçası olduğu değerlendirilen Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri şirketine de TMSF kayyım olarak atandı. Şirketin faaliyetleri durdurulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına devlet eliyle el konuldu. Teknik ve mali takip süreçlerinin devam ettiği bildirildi.