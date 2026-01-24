PODCAST CANLI YAYIN
Otobüsün altında kalan 17 yaşındaki Kadir öldü! (VİDEO)

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Kadir Yıldırım(17) , otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

