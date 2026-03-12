Önce çarptı sonra kahve içti: Gönül Eriş'in ölümünde "Ev Hapsi" kararına tepki

Ekmek Almaya Çıktı, Geri Dönemedi

Bursa'da sabah saatlerinde ekmek almak için yolun karşısına geçen 73 yaşındaki Gönül Eriş, alkollü sürücü Burçin Ş.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Yerinde Türk Kahvesi İstedi

Olay sonrası sürücü Burçin Ş.'nin, çevredekilerden Türk kahvesi isteyip içtiği ortaya çıktı. İlk ölçümde 0.71 promil alkollü çıkan sürücünün, kahve içtikten sonra sevk edildiği hastanedeki ölçümde alkol oranının 0.67'ye düştüğü belirlendi. Alkollü sürücü hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Acılı Evlattan Adalet Çığlığı

Annesini kaybeden Serkan Eriş, sürücünün tutuklanmamasına tepki göstererek, "Annem vefat etti, o ise orada kahve içip alkol oranını düşürmeye çalıştı. Bir kişiyi öldürmedi, bir aileyi yok etti. Adalet istiyoruz" dedi. Çay ocağı işletmecisi ise kaza yerine Türk kahvesini bizzat götürdüğünü ve sürücünün içtiğini doğruladı.