Önce çarptı sonra kahve içti: Gönül Eriş'in ölümünde "Ev Hapsi" kararına tepki
Bursa'da otomobili ile çarptığı Gönül Eriş'in (73) ölümüne neden olan alkollü sürücü Burçin Ş.'nin (34) kazadan sonra çevredekilerden kahve istediği ve olay yerine yakın bir çay ocağı işletmesinin getirdiği Türk kahvesini içtiği ortaya çıktı. Şüpheli ev hapis cezasına çarptırılırken, ölen kadının oğlu Serkan Eriş, "İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz" dedi.
Ekmek Almaya Çıktı, Geri Dönemedi
Bursa'da sabah saatlerinde ekmek almak için yolun karşısına geçen 73 yaşındaki Gönül Eriş, alkollü sürücü Burçin Ş.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza Yerinde Türk Kahvesi İstedi
Olay sonrası sürücü Burçin Ş.'nin, çevredekilerden Türk kahvesi isteyip içtiği ortaya çıktı. İlk ölçümde 0.71 promil alkollü çıkan sürücünün, kahve içtikten sonra sevk edildiği hastanedeki ölçümde alkol oranının 0.67'ye düştüğü belirlendi. Alkollü sürücü hakkında "ev hapsi" kararı verildi.
Acılı Evlattan Adalet Çığlığı
Annesini kaybeden Serkan Eriş, sürücünün tutuklanmamasına tepki göstererek, "Annem vefat etti, o ise orada kahve içip alkol oranını düşürmeye çalıştı. Bir kişiyi öldürmedi, bir aileyi yok etti. Adalet istiyoruz" dedi. Çay ocağı işletmecisi ise kaza yerine Türk kahvesini bizzat götürdüğünü ve sürücünün içtiğini doğruladı.