CANLI YAYIN
Geri
Diyarbakır'da motosikletli maganda: Havai fişekleri arkadaşlarına ateşledi

Diyarbakır'da motosikletli maganda: Havai fişekleri arkadaşlarına ateşledi

Diyarbakır’da bir motosikletli, düzeneğe koyduğu havai fişekleri şaka amacıyla arkadaşlarının bulunduğu yöne peş peşe ateşledi. Sürücünün sanal medyada paylaştığı görüntüleri tepki çekti.

Bunlar da Var

İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
Flavius Müslüman oldu
Flavius Müslüman oldu
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor
İran'dan 'Tel Aviv'i Boşaltın' uyarısı
İran'dan 'Tel Aviv'i Boşaltın' uyarısı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle