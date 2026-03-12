Mersin'in Anamur ilçesinde orman fidanlığına giden işçileri taşıyan minibüs, Anamur-Ermenek yolunda uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı. Ayrıntılar haberimizde...

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, Anamur-Ermenek yolunun Ormancık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mustafa Ünal (60) idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce aşağıya savrulan araçta bulunanlardan 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Orman Fidanlığı İşçileri Taşınıyordu

Edinilen bilgiye göre minibüste bulunanların Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünden gelen ve orman fidanlığında çalışmaya giden işçiler olduğu öğrenildi. Kazanın büyüklüğü, araçtaki yolcu sayısı nedeniyle daha da dikkat çekici bir hal aldı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.