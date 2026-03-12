CANLI YAYIN
Geri
Alanya'da SUV ile motosiklet çarpıştı: Mehdi Akdağ hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

Alanya'da SUV ile motosiklet çarpıştı: Mehdi Akdağ hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde SUV tipi araç ile motosikletin çarpışması sonucu 23 yaşındaki Mehdi Akdağ hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken araç sürücüsü gözaltına alındı. İşte o anlar...

Antalya'nın Alanya ilçesinde SUV tipi araç ile motosikletin çarpışması sonucu 23 yaşındaki Mehdi Akdağ hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken araç sürücüsü gözaltına alındı. İşte o anlar...

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. M.Ö. idaresindeki motosiklet ile yabancı uyruklu H.B.'nin kullandığı 07 MC 2189 plakalı Nissan marka SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Mehdi Akdağ yola savrularak ağır yaralandı.

Mehdi Akdağ Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 23 yaşındaki Mehdi Akdağ hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü M.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Araç Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kazaya karışan yabancı uyruklu SUV sürücüsü H.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde SUV ile motosikletin çarpışma anı ve sürücülerin yola savrulduğu anlar saniye saniye yer aldı. Polis, kazayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Bunlar da Var

Erzincan'da kar üstündeki vaşaklar görüntülendi
Erzincan'da kar üstündeki vaşaklar görüntülendi
İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
Flavius Müslüman oldu
Flavius Müslüman oldu
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle