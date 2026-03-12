CANLI YAYIN
Motosikletle gelip borçlusunun evine kurşun yağdırdı: İşte o anlar!

Hatay'da ticari anlaşmazlık yaşayan şahıs, karşı tarafın evinin önüne motosikletle gelerek kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahıs mahkemece tutuklandı.

Motosikletle Gelip Evi Kurşunladı

Dörtyol Kuzuculu Mahallesi'nde bir şahıs, aralarında borç-alacak meselesi bulunan kişinin evinin önüne motosikletle gelerek tabancayla ateş açtı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırgan İlçe Başkanı Çıktı

Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Kıymacı'nın borç meselesi yüzünden ateş açtığı öğrenildi.

Adliyeye Sevk Edildi: Tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Kıymacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

