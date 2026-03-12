Motosikletle gelip borçlusunun evine kurşun yağdırdı: İşte o anlar!

Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Kıymacı'nın borç meselesi yüzünden ateş açtığı öğrenildi.

Dörtyol Kuzuculu Mahallesi'nde bir şahıs, aralarında borç-alacak meselesi bulunan kişinin evinin önüne motosikletle gelerek tabancayla ateş açtı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.