26.08.2020 13:14

Son dakika haberine göre 2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada adayların sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada adayların sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

2020 YKS TERCİH SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün twitterdan yaptığı açıklamada Prof. Dr. Halis Aygün "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır. 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=7014… sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır.



Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/SBQe598dl8 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.



Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/i0SejMXq4u — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 26, 2020

2020-YKS KONTENJANLARI VE YERLEŞEN ADAY SAYILARI