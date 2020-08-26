11'inci kattan havuza çakıldı! İstanbul'da feci olay

26.08.2020 13:26

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitede oturan kişi sabah saatlerinde 11'inci kattan sitenin havuzuna düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, havuzdan çıkarılan şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Esenyurt'ta bir kişi apartmanın 11. katından sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçeşehir Koza Mahallesindeki lüks bir sitede yaşandı. Sitenin 11. katındaki dairede oturan Cemal Türköz (50) iddiaya göre balkondan düştü.

Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Cemal Türköz, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü ve çevredekilerin yaralanan Türköz'ü havuzdan çıkarttıkları görülüyor.