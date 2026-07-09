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Batman'da zincir marketin dağıtım deposunda yangın

Batman'da zincir marketin dağıtım deposunda yangın

Batman’da bir zincir marketin dağıtım deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde bulunan bir zincir marketin dağıtım deposunda saat 02.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Batman Valisi Ekrem Canalp, olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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