Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın bitişiğine dev Sultan Alparslan silueti! Guinness’e başvuruda bulunuldu

26.08.2020 13:11

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda zaferin 949. yıldönümü kutlamaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan konuşmasında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zaferin önemine ve anlamına yakışır bir yere dönüştürüldüğünü ifade ederek, milli parkın bitişiğine Sultan Alparslan’ın 442×275 metre boyutlarında siluetinin kazındığını söyledi.

Her köşesi ayrı bir tabii ve tarihi özellik taşıyan ülkemizde hali hazırda 44 milli park bulunduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Milli parklarımızın bir kısmı ise tarihi milli park statüsü ile korunuyor. Bu statü de yer alan sahalarımızın tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynakları içerisinde barındırması; kültürel ve tarihi olayların tanıklık eden yerler olmaları hasebiyle de ayrıca önem arz ediyor" diye konuştu.





Malazgirt Meydan Muharebesinin Anadolu'nun yurt edinilmesinde mihenk taşı olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli "Bu muharebenin cereyan ettiği alanları kapsayan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı da tarihi milli park statüsü ile korunan alanlarımızdan birini teşkil ediyor. Bu kapsamda 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyor ve alanda tarihi bilinci güçlendirecek yatırımları halkımızla buluşturuluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





MİLLİ PARK 949. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA HAZIR

Milli parkta yapılan çalışmalara da değinen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Milli parkın ilan edildiği 2018 yılında alanda, fetih yolu, namazgâh, şadırvan, protokol hizmet birimi, helikopter pisti yapımı ile merasim alanlarının düzenlenmesi yapıldı. Geçtiğimiz yıl ise, Giriş Kontrol Birimleri, Su Deposu, ilave Helikopter Pisti hizmete alındı. Ayrıca halkımızın tarihi bir atmosfer içerisinde aynı zamanda doğa ile baş başa vakit geçirebilmesi maksadıyla Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yaparak hizmete sunuldu.





Bu yıl da, idare binası, cami tadilatı, şadırvan, güvenlik kamera sistemi, ilave 1000 tonluk su deposu ve sondaj kuyuları, bitkisel ve yapısal peyzaj çalışmaları ile millet bahçesi içerisinde yürüyüş yolları, çelik yaya köprüsü, çocuk oyun alanı yapımı gibi pek çok yatırım yaparak sahayı zaferin 949. yılı kutlama törenleri öncesinde hazır hale getirdik. Sonuç olarak Milli Parkın ilanından bugüne 63,2 milyon TL'lik hizmeti halkımızın istifadesine sunduk"





SULTAN ALPARSLAN'IN SİLÜETİ, BİZE YURT OLARAK HEDİYE ETTİĞİ TOPRAKLARA KAZINDI

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıldönümü etkinliklerindeki konuşmasında da değindiği gibi Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında ise Malazgirt ruhunu yaşatabilmek ve bu topraklara ebediyen sahip çıkılacağını göstermek amacıyla Milli Parkın bitişiğindeki 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında silueti oluşturuldu.





Bu devasa silüet için Guinness'e başvuruda bulunulmuş olup tescil süreci de devam ediyor.