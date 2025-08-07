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Osmaniye’de feci kaza: Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çamlık yolunda minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda sıkışan 4 yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş Tepesi altı, çamlık yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemezken, çarpışmanın şiddetiyle bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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