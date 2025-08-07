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Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Nevşehir’de 3. kattaki evinin mutfak balkonunda oynarken dengesini kaybederek düşen 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nevşehir'in Emek Mahallesi'nde 3. kattaki evinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Emek Mahallesi Kervan Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 4 yaşındaki Ömer N. oturdukları apartmanın 3. katındaki mutfak balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuğun yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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