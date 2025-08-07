Aksaray’da dehşet: Boşandığı eşinin çalıştığı restorana silahlı baskın! 4 yaralı

Aksaray'da bir şahıs, boşandığı eşinin çalıştığı restorana silahlı ve bıçaklı baskın düzenledi. Eski eşini ve kayınvalidesini darp eden saldırgan, restoran sahibi ve garsonu da ağır yaraladı. 4 kişinin yaralandığı olayda sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Mustafa Chef isimli restoranda meydana geldi. İddiaya göre, burada çalışan Döne A. (39), bir süre önce boşandığı eski eşi Cumali Ç. (40) tarafından silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Cumali Ç., restorana girerek önce eski eşini ve yanında bulunan annesi Dudu A.'yı (65) darp etti.

Araya girmek isteyen restoran sahibi Mustafa K. (39) ve garson Cemal S. (19) saldırganı durdurmaya çalıştı. Ancak belinden çıkardığı tabanca ve bıçakla etrafa dehşet saçan Cumali Ç., garsonu bacağından vurdu, restoran sahibini ise bıçakla yaraladı. Ardından tekrar eski eşi ve kayınvalidesine saldırarak darp etmeye devam etti.

Olay sırasında restoranda büyük panik yaşanırken, müşteriler can havliyle dışarı kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlıkçılar adeta zamanla yarıştı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olaya tanık olan Dudu A., "Kızımın eski kocası geldi, herkesi taradı. Patronu, garsonu vurdu. Manyağın tekiydi" ifadelerini kullandı.

Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçmaya çalışan Cumali Ç. polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan saldırgana, yaralı yakınları linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle engelledi.

Öte yandan, bazı restoran çalışanları basın mensuplarına saldırarak çekim yapılmasına engel olmaya çalıştı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.