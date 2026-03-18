Nilüfer'de akılalmaz anlar! Kazadan sonra tekel bayiye girdi çıkışta dehşet saçtı

Kaldırımda Kaza ve Yardım

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosikletiyle kaldırımda giden bir kadın, dengesini kaybedip tabelaya çarparak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar ve esnaflar durumu görüp hemen kadının yardımına koştu.

Kaza Sonrası Tuhaf Alışveriş Molası

Yardım çabalarını görmezden gelen kadın, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp yakındaki bir tekel bayisine girdi. İçeride bir süre vakit geçiren kadın, alışverişini yapıp dışarı çıktı.

Yardım Eden Kadınları Darp Etti

Dışarı çıktığında kendisine yardım etmeye çalışan kadınlarla tartışmaya başlayan şüpheli, bir anda saldırganlaştı. Bir kadını saçından tutup darp eden saldırganı, çevredekiler güçlükle uzaklaştırdı.

Polis Tahkikat Başlattı

Görgü tanıklarının "Biz yardıma koştuk, o bize saldırdı" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.