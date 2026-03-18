Nilüfer'de akılalmaz anlar! Kazadan sonra tekel bayiye girdi çıkışta dehşet saçtı
Bursa Nilüfer'de motosikletiyle kaza yapan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kazadan hemen sonra tekel bayiye giren ve alkol alıp dışarı çıkan sürücü, kendisine yardım eden kadınları saçlarından tutup darp etti. Görgü tanıklarını şaşkına çeviren o "pes" dedirten anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaldırımda Kaza ve Yardım
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosikletiyle kaldırımda giden bir kadın, dengesini kaybedip tabelaya çarparak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar ve esnaflar durumu görüp hemen kadının yardımına koştu.
Kaza Sonrası Tuhaf Alışveriş Molası
Yardım çabalarını görmezden gelen kadın, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp yakındaki bir tekel bayisine girdi. İçeride bir süre vakit geçiren kadın, alışverişini yapıp dışarı çıktı.
Yardım Eden Kadınları Darp Etti
Dışarı çıktığında kendisine yardım etmeye çalışan kadınlarla tartışmaya başlayan şüpheli, bir anda saldırganlaştı. Bir kadını saçından tutup darp eden saldırganı, çevredekiler güçlükle uzaklaştırdı.
Polis Tahkikat Başlattı
Görgü tanıklarının "Biz yardıma koştuk, o bize saldırdı" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.