Kütahya'da Porsuk Çayı’na düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı yanındaki eşi öldü

Kütahya’da yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp Porsuk Çayı’na düşen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta ağır yaralandı, yanındaki eşi Emine Başusta ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İsmet Başusta, kullandığı 07 CGU 157 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp, Porsuk Çayı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta, itfaiyecilerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak araçtan çıkarılırken, eşi Emine Başusta'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı İsmet Başusta, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emine Başusta'nın cansız bedeni ise olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

