Son dakika: Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı

Durakta İETT Otobüsleri Çarpıştı

Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, iki İETT otobüsü birbirine girdi. Yolcu indirmek için durağa yanaşan 34 HO 3891 plakalı otobüs, o esnada önünde duran 34 HO 3010 plakalı başka bir İETT otobüsüne henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Camlar Patladı, Maddi Hasar Oluştu

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otobüsün de camları patlarken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında durakta ve otobüslerde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaralanan Olmaması Teselli Oldu

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili trafik bir süre aksadı. Ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.