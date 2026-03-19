Manisa'da otomobil refüje çarptı, karşı şeride geçerek kamyonete saplandı: 1 ölü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil, havalanarak karşı şerideki kamyonete saplandı. Kamyonet sürücüsü Zeki Kaya araçta sıkıştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden tüm görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kuzey Çevre Yolu'ndan Organize Sanayi bağlantı yoluna dönüş yapan Nazan B. (44) yönetimindeki 45 PB 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. İddialara göre fren yerine gaz pedalına basan sürücünün aracı, çarpmanın etkisiyle havalanarak karşı şeritte seyreden Zeki Kaya'nın (52) kullandığı 07 F 8779 plakalı açık kasa kamyonete sol yanından saplandı.

Kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Zeki Kaya araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda Kaya sıkıştığı yerden çıkarılarak ağır yaralı şekilde ambulansa alındı.

Ambulansta kalbi durdu, hastanede hayatını kaybetti

Ambulansta bir süre kalbi duran Kaya'ya sağlık ekipleri anında müdahale etti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Nazan B. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeninin soruşturma kapsamında belirleneceği öğrenildi.