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Muş’ta trafik kazası: 1 yaralı

Muş’ta sürücüsünün yayaya çarpmamak için direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

MUŞ'TA DİREKSİYON HâKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 1 YARALI

Muş'ta yayaya çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücü, kontrolünü kaybedince kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Göletli Park karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı ve kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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