Kastamonu’da barajda serinlik can aldı: 16 yaşındaki Ali boğuldu!

BARAJA GİREN 16 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULARAK CAN VERDİ

Kastamonu'da ailesiyle pikniğe giden 16 yaşındaki Ali Sertkaya, serinlemek için girdiği barajda hayatını kaybetti. Feci olay, Kastamonu il merkezinde içme ve sulama amaçlı kullanılan Karaçomak Barajı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yakınlarıyla birlikte Kastamonu Belediyesi Mesire Alanı'na pikniğe giden Ali Sertkaya, serinlemek için baraj göletine girdi. Ancak bir süre sonra gözden kaybolan genci fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerin kısa süreli çalışması sonucunda Ali Sertkaya'nın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta, suyun dibinde bulundu.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sertkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, genç gencin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.