Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! O anlar kamerada

Karabük'te kaza sonrası kaçış kamerada: 3 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 100.Yıl Mahallesi 1002. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 78 ABE 848 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü N.M. ile yolcular Ş.S.M. ve V.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.