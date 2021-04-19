Afyonkarahisar'da yaşayan Halil Bey, 25 yaşında olduğunu ve bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu dile getirerek önceden bir sevdiği kız olduğunu ama o kızı ailesinin istemediğini, bu sebeple konuşmayı bıraktığını, kendi yöresinde erken evlendirildiklerini söyledi. Halil Bey'in annesi Emine Hanım, üvey annesinin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia edip, Antep'e kız bakmaya gittiklerini, dolandırıldıklarını dile getirdi.

Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı! ATV ekranlarında hafta içi birbirinden ilginç olayları ele alan Müge Anlı, stüdyoya Afyonkarahisar'dan katılan anne oğulun dolandırılma hikayesi ile şoke oldu. Peş peşe gelen iddialar milyonları ekran başına kilitledi. Üvey anneannesi aracılığıyla iki kez sahte gelin ile tanışan Halil Kurt toplamda 100 bin lira dolandırıldı. İşte Afyonkarahisar'da bahsi geçen 'sahte evlilikle dolandırıcılık çetesi' mağduru Halil Kurt'un Müge Anlı son bölümde çok konuşulan hikayesi...