Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

Neye uğradığını şaşıran genç adam ise babasını aradı. Duydukları karşısında şoke olan baba ise oğlunu yayına çağırdı.

Daha sonra aklı başına gelen Halil Kurt polisi aradı ancak bir sonuç alamadı.

Genç adamın daha önce de sahte gelinlere para kaptırdığı ortaya çıktı. Son denemesinde sahte geline 60 bin lira kaptıran Kurt'un 3 yıl önce de başından benzer bir olay geçitği öğrenildi.