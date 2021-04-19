RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı! ATV ekranlarında hafta içi birbirinden ilginç olayları ele alan Müge Anlı, stüdyoya Afyonkarahisar'dan katılan anne oğulun dolandırılma hikayesi ile şoke oldu. Peş peşe gelen iddialar milyonları ekran başına kilitledi. Üvey anneannesi aracılığıyla iki kez sahte gelin ile tanışan Halil Kurt toplamda 100 bin lira dolandırıldı. İşte Afyonkarahisar'da bahsi geçen 'sahte evlilikle dolandırıcılık çetesi' mağduru Halil Kurt'un Müge Anlı son bölümde çok konuşulan hikayesi...

19.04.2021 13:08 - Son Güncelleme: 19.04.2021 13:30
Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

25 YAŞINDA DEDİLER 39'UNDA ÇIKTI...

Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 13 sezondur ATV ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan dolandırıcılık iddiası izleyiciyi ekran başına kiltiledi.

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Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

Atv'nin sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen sahte gelin vakası şaşırttı. Afyonkarahisar'da yaşayan Halil Bey, 25 yaşında olduğunu ve bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu dile getirerek Müge Anlı'ya katıldı. Sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 25 yaşındaki Halil Kurt ve annesi Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

Mutlu bir yuva kurmak isterken ikinci kez dolandırılan Halil Kurt hayatının şokunu yaşandı. Annesinin tavsiysiyle Müge Anlı'ya katılan Halil Kurt başından geçenleri anlattı...

Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

Önceden bir sevdiği kız olduğunu ama o kızı ailesinin istemediğini, bu sebeple konuşmayı bıraktığını, kendi yöresinde erken evlendirildiklerini söyledi. Halil Bey'in annesi Emine Hanım, üvey annesinin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia edip, Antep'e kız bakmaya gittiklerini, dolandırıldıklarını dile getirdi.

Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

İlk denemesinde hüsrana uğrayan genç adam, evlenme hayali kurduğu kadının 25 yaşındaki değil 39 yaşında olduğunu öğrendi. Daha sonra ise bir AVM'ye giden çift oturmaya başladı. Kurt'u bekleten gelin adayı altınlarla ortadan kayboldu.

Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

Neye uğradığını şaşıran genç adam ise babasını aradı. Duydukları karşısında şoke olan baba ise oğlunu yayına çağırdı.
Daha sonra aklı başına gelen Halil Kurt polisi aradı ancak bir sonuç alamadı.
Genç adamın daha önce de sahte gelinlere para kaptırdığı ortaya çıktı. Son denemesinde sahte geline 60 bin lira kaptıran Kurt'un 3 yıl önce de başından benzer bir olay geçitği öğrenildi.

Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinle dolandırıcılık olayı! 25 yaşında dediler 39'unda çıktı...

Yine evlilik hayali kuran genç adamın yıllarca önce 40 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Sahte gelinlere toplam 100 bin lira kaptıran genç ise hala çektiği kredilerin taksidini ödemeye çalışıyor. Oğlunun evlendirmek isteyen anne ise bu yaşadıkları karşısında büyük şok yaşandı.