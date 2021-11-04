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Motosikletin arkasında oturan şahsın açılan ateş sonucu vurulduğu anlar kameraya yansıdı

Motosikletin arkasında oturan şahsın açılan ateş sonucu vurulduğu anlar kameraya yansıdı
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İstanbul Zeytinburnu'nda, motosikletin arka koltuğunda seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Doğan Kurşungöz, motosikletin arka koltuğunda seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar sokağın köşesinde Kurşungöz’e ateş açtı. Aldığı isabetle yere yığılan Doğan Kurşungöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Doğan Kurşungöz’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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