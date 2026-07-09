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Şişli'de özel halk otobüsü yayaya çarptı: Kaza kamerada

Şişli'de özel halk otobüsü yayaya çarptı: Kaza kamerada

Şişli'de İETT'ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. İETT''ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaralanan kişinin yoldan geçen otobüs ile park halindeki otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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