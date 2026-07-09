Şişli'de özel halk otobüsü yayaya çarptı: Kaza kamerada

Kaza, gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. İETT''ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaralanan kişinin yoldan geçen otobüs ile park halindeki otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.

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