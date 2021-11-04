Haberler Yaşam Videoları Yoğun sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi

Yoğun sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi

Yoğun sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi
04.11.2021 19:37
Ana Sayfa 01:36
İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan...
Ana Sayfa 03:16
50 bin TL değerinde 'yürüyüş'...
Ana Sayfa 01:59
Süper Lig’in 12. hafta açılış...
Ana Sayfa 00:57
Üç Kuruş 2. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 01:55
Başkan Erdoğan öğrencilerle...
Ana Sayfa 05:30
Esra Erol'da Kübra, annesiyle...
Ana Sayfa 13:50
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 02:47
Hatice Akarsu, oğlu Barış...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 27. bölüm 2....
Ana Sayfa 16:20
Cem Özer'e tek gecelik ilişki...
Ana Sayfa 00:45
Başkan Erdoğan gençlerle...
Ana Sayfa 04:14
Ümitcan Uygun'un evden çıkış...

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis tabakası kısmen etkisini kaybetmesine rağmen boğazın çift yönlü gemi trafiğine kapalı olduğu bildirildi. Feribot seferleri ise belli aralıklarla yapılıyor. Çanakkale Boğazı dün akşam 22.00 sıralarında başlayan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini arttıran sis bulutu nedeniyle Çanakkale Boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.’de geçici; Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Gelibolu-Lapseki hatlarındaki feribot seferlerini geçici süreyle askıya almıştı. Bu saat itibariyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, yoğun sis nedeniyle durdurulan seferler yeniden başlarken, Gelibolu- Lapseki seferleri yapılamıyor. Öte yandan, Çanakkale Boğazı’nın da çift yönlü gemi trafiğine kapalı olması nedeniyle gemiler Ege ve Marmara girişlerinde bulunan demir yerlerinde beklemeye devam ediyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA