Haberler Yaşam Videoları Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de uyuşturucu operasyonu
28.02.2022 10:16 - Son Güncelleme: 28.02.2022 10:17

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:27
İstanbullular dikkat! Kar...
Ana Sayfa 01:00
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak...
Ana Sayfa 00:27
Rakip takımın önünde yaşanan...
Ana Sayfa 00:41
Kadıköy D-100 Karayolu'nda...
Ana Sayfa 01:59
Sakarlığın bu kadarı! Hem...
Ana Sayfa 01:19
Köpeğini gezdiren vatandaşa...
Ana Sayfa 00:53
OGS ne zaman kalkıyor?
Ana Sayfa 02:49
Evi yakacağım dedi kendisini...
Ana Sayfa 02:06
Başkan Erdoğan, Dadaşlara...
Ana Sayfa 01:02
Ruslar bankamatiklere akın...
Ana Sayfa 00:06
Azra Akın oğluyla buz pateni...
Ana Sayfa 00:43
Ukrayna esir aldığı Rus...

Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu yetiştirilen bir eve düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın evi uyuşturucu yetiştirmek için dizayn ettiği görülürken, uyuşturuculara el konuldu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde 1 şahsın apartman dairesine kurduğu iklimlendirme sistemi sayesinde uyuşturucu imal ve satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 1 kişiyi gözaltına alırken, yaptığı aramada 572 adet skunk bitkisi, 579 gram skunk uyuşturucu madde, 364 adet skunk tohumu, 7 skunk tohum tüpü, 1 skunk öğütücü aparat, 7 mavi-mor ışık kaynağı,1 vantilatör ve 1 skunk üretiminde kullanılan kabin ele geçirildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA