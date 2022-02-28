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Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası yaptırım listesine alınmışlardı! İşte ultra zengin Rus oligarklar

Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası yaptırım listesine alınmışlardı! İşte ultra zengin Rus oligarklar
28.02.2022 16:23 - Son Güncelleme: 28.02.2022 16:27

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatın ardından dünyadan tepki üstüne tepki gelmiş, birçok yaptırım açıklanmıştı. Söz konusu yaptırımlara Rusya'nın ultra zengin iş insanları da eklendi. İngiltere ilk aşamada Putin'e yakın üç oligarkın bankalardaki milyarlarca dolarını dondurdu. Tüm Rus oligarklarının İngiltere bankalarında 800 milyar dolardan fazla birikimi olduğu değerlendiriliyor. Şimdi bu paralar da risk altında. Peki kim bu oligarklar? İşte isim isim merak edilen ultra zenginler

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