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Adana'da 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
28.02.2022 09:56 - Son Güncelleme: 28.02.2022 09:56

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Adana'da düzenlenen operasyonda 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depo sahibi Semih A. ile beraberindeki Sadun T., kuzeni Yakup T. ve arkadaşı Hamza B.’nin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti.

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