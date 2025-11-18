Mersin'de taksiciye dehşet: Gaspçı gençler tarafından bıçaklandı!

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında taksi şoförü Mehmet Uğuz (62), dehşet dolu anlar yaşadı. İddiaya göre, mobil uygulama üzerinden aracına aldığı üç genç, araç hareket halindeyken hem 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerine hem de şoföre hakaret etmeye başladı.

Varış noktasına gelindiğinde tartışma kavgaya dönüştü. Yaşlı şoförü darp etmeye başlayan gençler, başına ve vücuduna çok sayıda yumruk attı. Saldırganlar daha sonra Uğuz'dan para talep etti. Uğuz'un "Para yok" cevabını vermesi üzerine, bu kez bıçakla saldırdılar. Göğsüne doğru savrulan bıçağı eliyle engellemeye çalışan Uğuz, bu sırada bacağından bıçaklanarak yaralandı.

"62 Yaşındayım, Ekmek Kazanmaya Çalışıyorum Dedim"

Saldırı anında yaşadıklarını anlatan Mehmet Uğuz, "Bu üç kişiyi aldım. Arabanın içerisinde 112'yi arayıp görevlilere hakaret ediyorlardı. En sonunda bana hakaret etmeye başladılar. 'Bunak, yaşlı bunak, geri zekalı' gibi hakaretler ettiler. En sonunda varış noktasına geldiğimizde onlara 'Polise, sağlıkçıya hakaret ediyorsunuz, bana hakaret ediyorsunuz. 62 yaşındayım ben, bu gecenin vaktinde ekmek kazanmaya çalışıyorum' dedim. O sırada bana yumruk atmaya başladılar. Beş altı defa yumruk yedim. Arkamdaki iki kişi, sürekli başıma yumruk vurarak yaralar açılmasına neden oldu" dedi.

Uğuz, darp sonrası gasp girişimiyle karşılaştığını belirterek, "Ondan sonra benim kapıyı açtılar. 'Çıkar paraları, ne varsa dökül' dediler. 'Para falan yok' deyince birisi bıçak çıkardı bacağıma 2-3 tane sapladı" diye konuştu.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı taksi şoförü kanlar içindeki aracıyla en yakın birim olan karakola giderek şikayetçi oldu. Karakolda çağrılan ambulans, Uğuz'u tedavisi için Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, M.G., E.G ve A.K. isimli 3 saldırganı kısa süre içerisinde yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.