Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı

Mersin’in Toroslar ilçesinde kaldırıma ve ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Emrah Ö. ve yanındaki Kadir Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kadir Ç., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

