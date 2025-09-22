Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kadir Ç., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Emrah Ö. ve yanındaki Kadir Ç. yaralandı.