PODCAST CANLI YAYIN

Batman çevre yolunda feci kaza: 1 ölü

Batman-Siirt çevre yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 58 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim Alma hayatını kaybetti.

ÇEVRE YOLUNDA KAZA

Batman'da gece saatlerinde Batman-Siirt çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 58 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim Alma ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alma, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden İbrahim Alma'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları içinde defnedildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan otomobil sürücüsü S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bunlar da Var

Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle