Batman çevre yolunda feci kaza: 1 ölü

ÇEVRE YOLUNDA KAZA

Batman'da gece saatlerinde Batman-Siirt çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 58 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim Alma ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alma, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden İbrahim Alma'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları içinde defnedildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan otomobil sürücüsü S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.