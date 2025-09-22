PODCAST CANLI YAYIN

Mersin'de büyük panik! Öğrenci servisi alev alev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde korku dolu anlar yaşandu. Öğrencileri okula götüren servis minibüsünde yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

