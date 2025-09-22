PODCAST
Yaşam Videoları
Mersin'de büyük panik! Öğrenci servisi alev alev yandı
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 10:11
Mersin'in Erdemli ilçesinde korku dolu anlar yaşandu. Öğrencileri okula götüren servis minibüsünde yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.
