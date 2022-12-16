Mersin'de 3 ayaklı civciv dünyaya geldi! Sahibi 10 katı fiyata rağmen satmadı

Mersin'de görenlerin şaşkınlığına neden olan 3 ayaklı civciv dünyaya geldi. Sahibi, 10 kat fiyat teklif edilmesine rağmen satmak istemediği civcivi büyütmeyi ardından da ameliyatla üçüncü bacağı aldırmayı düşündüğünü belirtti. Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde ikamet eden Ziraat Mühendisi Emre Türkmen, civciv ve tavuk besleyerek ticaretini yapıyor. 3 yıldır bu işi yapan Türkmen, ilk defa 8 gün önce dünyaya gelen bir civcivin arka kısmında üçüncü bir ayak daha olduğunu fark etti. İlk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı görenler hem şaşırdı hem satın almak istedi. Şuanda normal bir civcivin fiyatı 10-15 TL arasında değişirken, üç ayaklı civcive 10 kat fiyat teklif edildi. Buna rağmen civcivi satmak istemeyen Türkmen, önce onu büyütüp ardından da veteriner hekim tarafından ameliyatla üçüncü bacağının alınarak hayatını normal bir şekilde devam etmesini istiyor.