Marmaray'da asansörü tekmeleyen maganda kamerada 12.01.2020 14:06

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve ulaşım sorununa ilaç olan Marmaray'da asansör kullanan bisikletli bir yolcu, tekme ve yumruklarla bindiği asansöre zarar vermeye çalıştı. Görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Avrupa ve Asya yakaları arasında deniz altından kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, hizmete başladığı 2013 yılından itibaren milyonlarca yolcu tarafından kullanıldı.

Şu an itibarıyla İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'ın yapımına karşı çıkanlar da oldu.

ASANSÖRE ZARAR VERDİ

Onlardan biri de yaptığıyla güvenlik kameralarına yansıdı. Hem Marmaray'ı kullanıp hem de asansörüne tekme ve yumruk atan şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı.