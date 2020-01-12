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Uludağ’da kar yağışı şiddetini arttırdı

Uludağ’da kar yağışı şiddetini arttırdı

12.01.2020 12:15

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı etkisini arttırdı. Kar kalınlığının 140 santimetreyi bulduğu belirtilirken, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece olacağı ifade edildi.


Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da 4 günlük aranın ardından kar yağışı yeniden etkili oluyor. Bursa Meteoloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'daki kar kalınlığı 140 santimetre olurken, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece olacağı ifade edildi. Hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlarda Uludağ'a akın ediyor. Yolda tuzlama ve açma çalışmaları yapılırken, jandarma ekipleri kar lastiği uygulaması yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar yoldan geri çevriliyor.

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