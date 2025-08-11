Mardin’de TIR faciası: Down sendromlu adam hayatını kaybetti
Mardin’in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR’ın çarptığı 45 yaşındaki Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPTI
Kaza, saat 17.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Gökçe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik'e çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde 45 yaşındaki Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mehmet Hadi Çelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.