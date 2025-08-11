Mardin’de TIR faciası: Down sendromlu adam hayatını kaybetti

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPTI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Gökçe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik'e çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde 45 yaşındaki Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Hadi Çelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.