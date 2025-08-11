Son Dakika
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
PODCAST CANLI YAYIN

Mardin’de TIR faciası: Down sendromlu adam hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR’ın çarptığı 45 yaşındaki Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPTI
Kaza, saat 17.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Gökçe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik'e çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde 45 yaşındaki Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mehmet Hadi Çelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle