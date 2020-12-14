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Manzarayı görünce şoka girdiler!! İzmir'de istinat duvarı çöktü, 20 araç zarar gördü

Manzarayı görünce şoka girdiler!! İzmir'de istinat duvarı çöktü, 20 araç zarar gördü
14.12.2020 10:05
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İzmir'de etkili olan yağış nedeniyle, Buca'da bulunan bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvarın yanında bulunan park halindeki 20 araç ciddi şekilde zarar gördü.


İzmir'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü. Sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 20 araçta maddi hasar oluştu. Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı.

Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı" diye konuştu.

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