Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Veysel Okkay (19) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzeri Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. İbrahim Ekin (21) yönetimindeki 45 ART 489 plakalı otomobil ile İbrahim Demir (33) yönetimindeki 09 ASD 234 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada TIR şoförü İbrahim Demir ile otomobilde bulunan İbrahim Ekin, sürücünün babası Ümit Ekin (44) ve Veysel Okkay yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Okkay, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılırken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Okkay'ın cenazesi gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

